Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

Цены на нефть и золото подскочили на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Цены на нефть резко повышаются утром в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла сразу на $6,29 и достигла максимума с января - $75,65 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,41 до $69,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $6,43 до $73,95 за баррель. По итогам сессии четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,11 до $74,47 за баррель.

Золото выросло в цене на 1,8% до $3444 за тройскую унцию.

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