Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются, так как участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,68 до $74,91 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $4,87 до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 до $73,83 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на $4,94 до $72,98 за баррель.

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