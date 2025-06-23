Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются на фоне опасений перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднимается на $1,03 до $78,04 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $1,84 до $77,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут на $0,92 до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов составила $73,84 за баррель.