Совет ЕС 20 мая может принять 17-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз подготовит 17-й пакет санкций в отношении России к следующему заседанию глав МИД сообщества, которое состоится 20 мая. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции в Варшаве по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, будем готовы принять на следующем заседании Совета министров по иностранным делам", - сказала она.

По словам Каллас, 17-й пакет санкций включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ.

"Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она.