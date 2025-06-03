Антона Мотолько в Беларуси заочно осудили на 20 лет лишения свободы

Гродненский областной суд вынес приговор по делу находящегося за рубежом блогера Антона Мотолько.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Гродненский областной суд постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений Мотолько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 2000 базовых величин - 84 тыс. рублей ($28 тыс.)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, в 2020 году Мотолько якобы организовал заговор с целью захвата власти, участвовал в массовых беспорядках и призывал к насильственным действиям.

Его также обвинили в дискредитации государства, госизмене, оскорблении Лукашенко и должностных лиц, разжигании вражды.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Беларуси обвинения в экстремизме, в том числе с занесением в "экстремистские списки", используются в борьбе с политическими оппонентами и инакомыслящими.