Последнее обновление: 08.10.2024 10:45

СК возбудил уголовные дела против 45 белорусов за рубежом

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела в отношении находящихся за рубежом 45 человек.

По информации ведомства, 22 человека являются фигурантами дела "о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем", еще 23 человека проходят по делу "о создании экстремистского формирования либо участии в нем".

"Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу - "Платформа-2025" (документ о сотрудничестве демократических структур, принятом на конференции "Новая Беларусь" – прим.).

В подписании "Платформы-2025" СК усмотрел "преступный план", направленный на "консолидацию экстремистов для координации действий в ходе избирательной кампании" в Беларуси.

В ведомстве утверждают, что мероприятия были организованы с целью "подорвать авторитет Республики Беларусь на международной арене, скомпрометировать нынешнее руководство нашей страны".

В рамках расследования получена информация о "принадлежащих фигурантам" объектах недвижимости и имуществе на территории Беларуси. В настоящее время, по данным СК, проводятся следственные действия, в том числе "осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия".

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