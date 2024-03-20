Последнее обновление: 20.03.2024 14:12

СК возбудил дело в отношении представителей «Народных посольств» и «Белорусов зарубежья»

Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей «Народных посольств» и «Белорусов зарубежья».

В ведомстве утверждают, что располагает полной информацией более чем о 100 представителях «радикальных диаспор».

«Уже установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости на территории нашей страны. Следователями будут приняты все, без исключения, меры, направленные на привлечение виновных к ответственности и возмещению ими ущерба, в том числе в рамках процедуры специального производства», - говорится в сообщении СК.

Им грозит процедура специального производства и заочные суды.

Уголовное дело возбуждено по ст. 361−1 (создание экстремистского формирования либо участие в нем) УК Беларуси.

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