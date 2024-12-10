СК Беларуси начал заочное производство против пяти участников "Полка Калиновского"

Следственный комитет Беларуси начал процедуру специального производства в отношении находящихся за рубежом пяти участников организации "Полк Калиновского".

"В 2022 году группа граждан Беларуси, преследующая цели по захвату государственной власти в стране преступным путем, продвигающая идеи шовинизма, расовой и национальной вражды, а также скрывающаяся от уголовного преследования создала на территории Украины преступную организацию, именуемую "Полк Калиновского", - говорится в сообщении ведомства.

Действия участников организации следствие квалифицировало по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь в зависимости от роли каждого: ст.285, ст.361, ст.357, ст.361-1, ст.361-3, ст.361-4, ст.361-5, ст.369-1, ст.289, ст.309, ст.290-4, ст.290-5 и ряду иных.