Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром повышаются, но завершают неделю в минусе.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,03 за баррель, что на $0,48 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,43 до $66,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на $0,53 до $63,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,52 до $62,79 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.