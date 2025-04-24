Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышается на $0,08 (0,12%) до $66,20 за баррель. В среду эти контракты подешевели на $1,32 до $66,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,09 до $62,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,4 (2,2%) до $62,27 за баррель.