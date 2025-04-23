Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в среду на фоне новых санкций США

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,01 за баррель, что на $0,57 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,18 до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,56 до $64,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,26 до $63,67 за баррель.

Трамп во вторник заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.