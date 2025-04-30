Цены на нефть эталонных марок утром в среду продолжают снижаться и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевела до $63,50 за баррель, что на $0,75 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,61 до $64,25 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду. Более активно торгуемые июльские контракты снизились в цене на $0,78 до $62,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевели на $0,77 до $59,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,63 (2,6%), до $60,42 за баррель.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает Reuters.