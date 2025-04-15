Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются. Участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,21 до $65,09 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,12 до $64,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавили $0,24 и торгуются по $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,03 до $61,53 за баррель.