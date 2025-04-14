Последнее обновление: 14.04.2025 12:55

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 снизились на $0,12 до $64,64 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,43 до $64,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 до $61,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 до $61,5 за баррель.

При этом обе марки умеренно подешевели по итогам прошлой недели.

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