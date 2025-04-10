Цены на нефть эталонных марок утром в четверг дешевеют.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 просела на $0,7 до $64,78 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на $2,66 до $65,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,58 до $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,77 до $62,35 за баррель.

Следует отметить, что в среду цена на нефть Brent с поставкой в июне обвалилась до $58,57 за баррель на фоне торгового напряжения между США, Китаем и Евросоюзом.

Это самая низкая цена с февраля 2021 года. При этом в течение дня падение превысило 6%.