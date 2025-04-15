Цены на нефть эталонных марок днем во вторник начали снижаться после отчета МЭА

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник начали снижаться после отчета Международного энергетического агентства (МЭА), резко понизившего оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:00 снизилась на $0,33 до $64,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,27 до $61,26 за баррель.

МЭА понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 726 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало показатель на уровне 1,031 млн б/с. Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть", - говорится в отчете агентства, где отмечают, что около половины сокращения спроса придется на США и Китай.