Последнее обновление: 13.04.2025 11:52

ЦАХАЛ заявил об окружении ключевого города сектора Газа на границе с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 апреля установила контроль над коридором Мораг к югу от сектора Газа, это отделило город Рафах от Хан-Юниса.

Таким образом, израильские силы оцепили важный город, расположенный на границе с Египтом, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что 36-я дивизия взяла под контроль этот коридор, а дивизия "Газа" проводит операции в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль египетско-газской границы.

По информации израильских военных, теперь они смогут проводить операции в районах Рафаха, где ранее не совершались активные действия, с целью уничтожения сил ХАМАС.

"Это последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить заложников и положить конец войне. Интенсивная деятельность ЦАХАЛа вскоре распространится на другие места Газа, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", – сказал министр обороны Израиля Йоав Кац.

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