Последнее обновление: 21.03.2025 16:14

Израиль активизирует военную кампанию, если ХАМАС не освободит заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание оккупировать дополнительные районы сектора Газа на фоне отказа группировки ХАМАС освободить заложников. Об этом сообщает издание Times of Israel.

В частности, он приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оккупировать дополнительные районы сектора Газа и эвакуировать палестинских гражданских лиц из этих районов.

«Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских общин и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания территории Израилем», - сказал глава оборонного ведомства.

По словам Каца, до тех пор, пока группировка ХАМАС отказывается освободить заложников, она будет терять все больше и больше земель, которые «будут присоединены к Израилю».

Кроме того, Израиль усилит свою военную кампанию против группировки, в том числе путем расширения наземных маневров, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет побежден.

Кац добавил, что Израиль будет использовать «все военное и гражданское давление, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана президента США Дональда Трампа по добровольной миграции жителей Газы».

Израиль 18 марта возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, фактически нарушив двухмесячное перемирие.

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