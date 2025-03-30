Нетаньяху назвал условия урегулирования конфликта в секторе Газа

Израиль открыт к переговорам об урегулировании конфликта в секторе Газа, однако условиями для этого являются изгнание из анклава руководства радикального палестинского движения ХАМАС и "добровольная эмиграция" местных жителей в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на еженедельном заседании кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины. Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", - сказал Нетаньяху, чьи заявления распространила канцелярия главы правительства.

Премьер также отверг мнение его критиков о том, что его правительство безразлично к судьбе удерживаемых в Газе похищенных израильтян.

"Нам якобы все равно, что с заложниками. Это ложь. Это неправда как в отношении министров, которые регулярно встречаются с семьями заложников, так и в отношении меня и моей супруги. <...> Мы обязаны вернуть заложников, и мы прилагаем усилия для этого. До сегодняшнего дня только сочетание военного и дипломатического давления принесло результат. Не лозунги, не обвинения, а именно это. А все эти заявления, которые я слышу в студиях от "экспертов", это пустые слова", - заявил он.