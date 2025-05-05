Военный кабинет Израиля одобрил план по расширению операции в секторе Газа

Военный кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения военной операции в секторе Газа. Это подтвердил израильский чиновник изданию The Times of Israel.

Ожидается, что этот план будет реализован только после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток на следующей неделе.

По данным местных СМИ, до тех пор Израиль будет прилагать усилия для достижения соглашения с террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Кроме того, по словам чиновника, военный кабинет утвердил план возобновления поставок помощи в сектор Газа, но внес изменения в его реализацию.

Новый план предусматривает, что ЦАХАЛ больше не будет принимать непосредственного участия в распределении и хранении помощи.

Вместо этого международные организации и частные охранные компании будут раздавать продуктовые наборы отдельным семьям в Газе.

По словам информированных израильских и арабских официальных лиц, израильским силам будет поручено обеспечить внешний уровень безопасности для частных подрядчиков и международных организаций, распределяющих эту помощь.

В Израиле считают, что такой метод затруднит для ХАМАС перенаправление помощи своим боевикам.