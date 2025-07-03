В Беларуси регионам предоставлены дополнительные полномочия в сфере строительства

Лукашенко 2 июля подписал указ № 266 "О предоставлении полномочий в сфере строительства", сообщает его пресс-служба.

Документом предоставляется право облисполкомам и Минскому горисполкому по согласованию с Советом министров принимать решения об определении особенностей возведения и реконструкции объектов, требующих первоочередного строительства для развития соответствующего региона.

Это могут быть решения о возможности параллельной разработки проектной документации и строительства, одновременного проведения проектных, изыскательских работ и оформления предварительного согласования места размещения земельного участка, проектирования и строительства с разработкой предпроектной документации в сокращенном объеме. Возможно также освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесного производства при изъятии сельхозземель и лесных земель, согласование удаления растительности без компенсации при строительстве объектов, предоставление права на госзакупки из одного источника проектов, товаров (работ, услуг), связанных со строительством объектов.

Областные и Минский городской советы депутатов получили право своими решениями определять необходимость проведения общественных обсуждений по объектам со спецификой проектирования и строительства.

Указом также устанавливается персональная ответственность руководителей органов власти за ненадлежащее исполнение принимаемых решений.