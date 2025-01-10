Израиль пригрозил уничтожить ХАМАС, если заложников не освободят к 20 января

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Если сделка по освобождению заложников не будет достигнута к моменту вступления Трампа в должность, необходимо будет добиться полного уничтожения ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении Каца.

Министр в четверг вечером поручил высшему военному командованию подготовить планы полного поражения группировки. Он попросил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметить детали, которые могут усложнить выполнение плана, и "передать их политическому эшелону на рассмотрение, чтобы он мог принять необходимые решения".

Кац подчеркнул, что Израиль, при этом, не должен быть втянут в войну на истощение, которая приведет к серьезным убыткам и не принесет победы и стратегического поражения ХАМАС.

Вместе с тем министр напомнил, что освобождение заложников является главным приоритетом Министерства обороны.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.