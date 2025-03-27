В Беларуси «перетасованы» руководители ряда местных органов власти

Лукашенко 27 марта согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает его пресс-служба.

На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова, которая до этого руководила Гомельским отделением БелТПП.

Сергей Чертков согласован председателем Могилевского горисполкома. Ранее он был гендиректором Могилевлифтмаша.

Руководить Бобруйским райисполкомом станет Михаил Крицкий, которого «ушли» с должности гендиректора РУП «Купаловское» — управляющая компания холдинга».

Алексей Шарай перейдет на должность главы Крического райисполкома с поста первого замглавы администрации Ленинского района Могилева.

Иван Багель назначен председателем Круглянского райисполкома, до этого у него была должность первого зампреда Дрибинского райисполкома.

Сергей Янкович станет главой администрации Новобелицкого района Гомеля. Ранее был директором филиала «Автобусный парк №6» «Гомельоблавтотранса».

Алексей Васюченко согласован на пост управляющего делами Гомельского облисполкома.

На повышение ушел первый замглавы администрации Московского района Минска Сергей Рубанов - теперь он будет работать в должности главы администрации.

Главой администрации Фрунзенского района Минска согласован Артем Шегидевич, ранее он был ректором Белорусской государственной академии авиации.