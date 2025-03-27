Последнее обновление: 27.03.2025 18:09

Лукашенко определился с руководителями диппредставительств

Лукашенко сегодня определился с руководителями диппредставительств. Это следует из сообщения его пресс-службы.

Игоря Белого он назначил послом в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте.

Анатолия Бубена – послом в Молдове; Андрея Андреева - послом в Бразилии, Парагвае и Уругвае по совместительству; бывшего замминистра иностранных дел и постоянного представителя Беларуси при ООН в Женеве Юрия Амбразевича - послом при Святом Престоле.

Бывший пресс-секретарь МИД и в настоящем времени посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз назначен по совместительству послом в Ираке.

Кроме того, назначены генеральные консулы в российские регионы.

В частности, Игорь Сокол будет генконсулом во Владивостоке, Сергей Чичук - в Екатеринбурге и Олег Швец - в Нижнем Новгороде.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование