Названы имена новых главы Нацбанка и премьер-министра Беларуси

Лукашенко назначил Романа Головченко, который до настоящего времени руководил правительством, председателем правления Нацбанка Беларуси.

"Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным – прим.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

Александр Турчин назначен на пост премьер-министра Беларуси, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди. Организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко, назначая Турчина.

Лукашенко также назначил Руслана Пархамовича, который до недавнего времени руководил Минстройархитектуры, своим помощником - инспектором по Гомельской области.