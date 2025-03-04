Каранкевич, Сивак и Шулейко сохранили свои должности в новом составе правительства

Лукашенко оставил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко в их прежних должностях - заместителями премьер-министра, сообщает его пресс-служба.

Таким образом, вышеперечисленные чиновники сохранили свои должности и в новом составе правительства. Они ранее курировали в правительстве сферы промышленности и энергетики, транспорта и строительства, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства.

В понедельник Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, а Владимира Караника - вице-премьером.

"Нам нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Есть инвестиции - есть развитие страны. Нужны крупные инвестиционные проекты. Об этом я также говорил в вашем присутствии. Пускай это будет 2-3 крупных инвестиционных проекта. Типа второй АЭС. Возможно, какой-то завод по переработке древесины - сырье свое есть - получение целлюлозы и товара из целлюлозы с конечной добавленной стоимостью и так далее. И второе направление - надо развивать и те производства, те школы, где мы что-то умеем делать. Наша промышленность экспортно ориентирована. Поэтому предприятия должны быть исключительно конкурентоспособны. Но без качества мы не можем ни конкурировать, ни двигаться вперед", - заявил Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства, который на посту вице-премьера продолжит курировать Виктор Каранкевич.