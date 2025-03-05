Последнее обновление: 05.03.2025 18:26

Цены на нефть эталонных марок днем в среду усилили снижение

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок ускорили снижение в среду на опасениях по поводу избытка предложения и неопределенности во внешнеторговой политике США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:20 составляет $70,18 за баррель, что на $0,86 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,14 до $67,12 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

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