Владимир Караник назначен вице-премьером, который будет курировать социальный блок

Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Караник будет курировать социальную сферу.

Ранее в разгар пандемии COVID-19 Владимир Караник был министром здравоохранения. Позже в 2020 году его отправили руководить Гродненской областью.

Кроме того, Лукашенко в новый состав правительства назначил:

Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета министров;

Артура Карповича - министром антимонопольного регулирования и торговли;

Ивана Кубракова - министром внутренних дел;

Александра Ходжаева - министром здравоохранения;

Максима Рыженкова - министром иностранных дел;

Марата Маркова - министром информации;

Руслана Чернецкого - министром культуры;

Виктора Хренина - министром обороны;

Андрея Иванца - министром образования;

Дмитрия Кийко - министром по налогам и сборам;

Вадима Синявского - министром по чрезвычайным ситуациям;

Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;

Наталию Павлюченко - министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова - министром финансов;

Юрия Чеботаря - министром экономики;

Евгения Коваленко - министром юстиции;

Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу;

Константина Молостова - председателем Государственного пограничного комитета;

Владимира Орловского - председателем Государственного таможенного комитета.

Следует отметить, что силовые министры сохранили посты. Между тем в переченье нет назначений по вице-премьерам, курирующим промышленность, строительство, транспорт, АПК и лесную отрасль.