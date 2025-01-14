Лукашенко назначил новых министров и послов

Лукашенко устроил сегодня кадровый вторник, назначив новых министров и дипломатов.

Согласно информации его пресс-службы, Артур Карпович назначен министром антимонопольного регулирования и торговли. До настоящего времени он работал советником отделения посольства Беларуси в России в Уфе.

Дмитрий Кийко, занимавший до этого должность первого заместителя министра финансов, назначен министром по налогам и сборам.

Кроме того, Алексей Богданов назначен послом в Казахстане, Александр Огородников — послом в Узбекистане, Дмитрий Пиневич — послом в Азербайджане, Виталий Борчук — послом в Республике Куба и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Никарагуа.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз назначен послом в Турции, а Юрий Ярошевич — послом в Израиле.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Павла Утюпина - заместителем министра иностранных дел;

Александра Бурака - первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Ивана Кисленко - заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Дмитрия Петруши - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);

Александра Скрундевского - генеральным директором ОАО "Белресурсы - управляющая компания холдинга "Белресурсы";

Игоря Назарука - постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.