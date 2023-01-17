Последнее обновление: 17.01.2023 12:55

Лукашенко устроил кадровый вторник

Лукашенко 17 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

В частности, он дал согласие на назначение:

Сергея Касперовича - ректором Брестского государственного технического университета,

Алексея Чуканова - ректором Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета,

Валентина Пешко - ректором Гродненского государственного аграрного университета,

Ирины Поляковой - председателем Городокского райисполкома,

Александра Сысоева - главой администрации Железнодорожного района Витебска,

Александра Бахановича - первым заместителем министра образования,

Павла Лемеха - заместителем министра финансов,

Олега Воинова - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции,

Юрия Пернача - управляющим делами Витебского облисполкома,

Ольги Петрашовой - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России,

Натальи Белокопытовой - заместителем начальника главного управления правового и документационного обеспечения Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

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