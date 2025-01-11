США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование". Об этом сообщает Министерство финансов США.

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", вовлеченных в экспорт энергоресурсов из России.

Под санкции также попали десятки трейдеров, российские компании, предоставляющие услуги для нефтедобычи, и чиновники энергетического сектора.

Министерство финансов США сообщило, что Великобритания также введет санкции против двух крупных российских нефтяных компаний в координации с Вашингтоном.

Также в санкционный список добавлены российские компании, которые предоставляют услуги для нефтедобычи, и высокопоставленные чиновники государственной компании "Росатом".

Добавление 183 судов непосредственно в санкционные списки, а не компаний, которые ими владеют или управляют, может иметь значительное влияние.

Российская компания "Ингосстрах", ранее определенная FT как один из значительных страховщиков судов теневого флота, также добавлена в санкционный список.