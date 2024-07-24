Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Минфин США обязал финучреждения сообщить о наличии активов РФ

Американские финансовые учреждения до 2 августа 2024 года должны сообщить Минфину США о владении российскими государственными активами. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

В рамках реализации "Закона о РЕПО для украинцев", Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обнародовало новые требования к отчетности финансовых учреждений, владеющих российскими суверенными активами.

"Все финансовые учреждения, в которых находятся российские суверенные активы, и которые знают или должны знать о таких активах, должны сообщить о них OFAC не позднее 2 августа 2024 года или в течение 10 дней с момента обнаружения таких активов", - говорится в сообщении.

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