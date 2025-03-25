Передать замороженные российские активы Украине призывают члены Конгресса США от обеих партий

Группа сенаторов США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, призывала администрацию президента США конфисковать все замороженные активы РФ на сумму свыше $300 млрд и использовать их для помощи Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо сенаторов госсекретарю США Марко Рубио.

До сих пор власти США использовали для поддержки Украины только доходы от замороженных активов РФ. Сенаторы также интересуются, какие финансовые инструменты Белый дом готов задействовать "для усиления давления на Россию с целью прекращения войны".

Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. Как отмечает Reuters, это письмо - редкий пример того, как высокопоставленные республиканцы публично настаивают на более жестких отношениях с Москвой.