Последнее обновление: 16.01.2025 12:21

Минфин США вводит санкции в отношении Запорожской АЭС и не только

Минфин США вводит санкции против Запорожской АЭС.

АЭС фигурирует в опубликованном министерством обновленном санкционном списке SDN.

В антироссийский санкционный список добавлены 16 физлиц, в том числе из Турции и Китая.

Новые ограничения введены против ряда российских заводов, среди которых - Лыткаринский завод оптического стекла, Новотроицкий завод хромовых соединений.

В санкционном списке числится компания "Военторг" и Конгрессно-выставочный центр "Патриот".

В список также попали иностранные компании, в частности, из ОАЭ и Китая.

В пресс-релизе Минфина США указано, что новые ограничения введены в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций.

"Эти меры направлены на схему обхода санкций, созданную субъектами в России и КНР, чтобы облегчить трансграничные платежи за имеющие важное значение товары", - пояснили в американском ведомстве.

"Меры, которые мы сегодня приняли, ограничат возможности России по обходу санкций и по получению товаров, которые ей необходимы для производства оружия", - отметил замглавы Минфина США Уолли Адейемо.

Минфин отмечает, что, среди прочего, в среду ввел дополнительные меры, предусматривающие возможность вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц, сотрудничающих с почти 100 компаниями, которые, по мнению США, работают с российским ВПК.

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