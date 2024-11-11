Армия Израиля ликвидировала главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе

Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали в ходе удара в северной части сектора Газа начальника оперативного штаба палестинского движения "Исламский джихад" Мухаммеда Абу Сахиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, Абу Сахиль был ликвидирован внутри командно-контрольного центра, который был встроен в комплекс зданий, ранее служивший школой "Фахед аль-Сабах" на севере сектора Газа.

Он являлся значимой фигурой в рядах террористической организации "Исламский джихад", "участвовал в планировании, осуществлении и координации с движением ХАМАС атак и терактов против израильских мирных жителей и войск ЦАХАЛ, действующих в секторе Газа.

ЦАХАЛ отмечает, что перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, среди которых военные перечислили использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и получение дополнительных разведданных.