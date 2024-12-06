ЦАХАЛ ликвидировал в Газе трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа трех высокопоставленных полевых командиров радикального движения ХАМАС, которые участвовали в атаке на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

"В ходе совместных операций ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля - прим.) были уничтожены несколько высокопоставленных террористов из организации ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Согласно информации, ликвидированы заместитель командира батальона "Шати" Маджди Акилан, глава туннельного подразделения дивизии "Газа" движения ХАМАС Мамдух Мехна, а также командир роты в батальоне "Шати" Ахмед Сувайдан.