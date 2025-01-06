Последнее обновление: 06.01.2025 11:37

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов по местному времени из Пхеньяна.

"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, <...> обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.

Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.

Сообщается, что ракета, предположительно, уже упала.

Ракета была запущена в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз.

Запуск был произведен за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

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