Последнее обновление: 27.06.2024 14:37

Северная Корея заявила об испытаниях ракеты с несколькими боеголовками

Северная Корея заявила, что "успешно провела испытания" с ракетами, которые несут сразу несколько боеголовок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA.

Согласно информации, испытание прошло 26 июня с твердотопливной баллистической ракетой средней и большой дальности.

Это произошло после дня, когда военные Южной Кореи заявили, что КНДР запустила гиперзвуковую ракету, тогда запуск был неудачным – ракета взорвалась в воздухе.

KCNA сообщило, что ракете удалось отделить боеголовки, точно наведенные на три заданных цели. По данным агентства, цель заключалась в том, чтобы обеспечить способность уничтожать отдельные цели с помощью нескольких боеголовок.

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