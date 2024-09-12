Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

В запуске были задействованы несколько баллистических ракет малой дальности. По данным береговой охраны Японии, одна из ракет упала в море за пределы исключительной экономической зоны страны.

По данным американской стороны, ракеты были выпущены из района Пхеньяна в 07.10 утра.

Посланники по ядерным вопросам Южной Кореи, Японии и США осудили действия Пхеньяна в ходе совместного телефонного разговора. Они заявили, что действия КНДР - серьезная угроза миру на Корейском полуострове и за его пределами.

Агентство Yonhap отмечает, что КНДР запустила ракеты в направлении Японского моря в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, прошедшие с 19 по 29 августа.