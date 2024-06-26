КНДР провела неудачный запуск гиперзвуковой ракеты

Северная Корея провела неудачный запуск гиперзвуковой ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщает AFP со ссылкой на представителя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, запущенная из района близ Пхеньяна ракета пролетела около 250 километров и упала в воду.

Факт пуска также подтвердила береговая охрана Японии, потребовав от судов в Японском море не приближаться к обломкам ракеты при их обнаружении.

Последний ракетный тест перед этим неудачным испытанием КНДР провела 30 мая. Тогда Сеул сообщал о запуске Пхеньяном около 10 баллистических ракет малой дальности. Эксперты предполагают, что Северная Корея нарастила производство артиллерийских и крылатых ракет, а также участила их испытания перед отправкой боеприпасов в Россию для дальнейшего использования в Украине.