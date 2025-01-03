Цены на золото достигли трехнедельного максимума на фоне ослабления доллара

В пятницу цены на золото достигли самого высокого уровня за три недели, поддержанные более слабым долларом и спросом на безопасные активы, тогда как рынки готовятся к возможным экономическим изменениям и изменению процентных ставок из-за предложенной политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цена на спотовое золото оставалась почти неизменной на уровне $2,658.11 за унцию, достигнув самого высокого значения с 13 декабря. Золото выросло примерно на 1,5% за эту неделю.

Фьючерсы на золото в США оставались стабильными на уровне $2,672.20.

Индекс доллара (.DXY) снизился на 0,3% после достижения двухлетнего максимума в предыдущей сессии, что сделало золото, которое оценивается в долларах, более доступным для держателей других валют.

Инаугурация Дональда Трампа 20 января усилила неопределенность, поскольку его предложенные тарифы и протекционистская политика, по оценкам многих экономистов, могут стать инфляционными и потенциально спровоцировать торговые войны.

"Рынки осознают, что политика Трампа рискует возобновить инфляционные импульсы в США, что должно быть позитивом для золота, если рынки продолжат воспринимать этот драгоценный металл как защиту от инфляции", - добавил Тан.

Золото, которое считается защитой от экономической и геополитической неопределенности, обычно демонстрирует рост в условиях низких процентных ставок.

После трех подряд снижений ставок в 2024 году Федеральная резервная система США прогнозирует только два снижения в 2025 году из-за устойчиво высокой инфляции.