Последнее обновление: 21.10.2024 18:00

Цена на золото обновила рекорд

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла сегодня обновила рекорд на торгах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото составила $2746,9 за тройскую унцию, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2748 за унцию.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что цена золота поднимется до $3000 за унцию в четвертом квартале 2025 года. Потенциальное ослабление доллара США в результате смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом будет ключевым фактором поддержки цен на золото, считает эксперт.

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