Последнее обновление: 11.02.2025 14:15

Цена на золото вновь достигла исторического максимума

Цена на золото вновь достигла исторического максимума, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные на бирже Comex.

На Чикагской товарной бирже (CME) апрельские фьючерсы на золото выросли на 0,89%, достигнув отметки $2 тысячи 901,41 за унцию. Впервые в истории биржевая цена унции золота превысила уровень в $2 тысячи 900. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 февраля, когда стоимость золота достигла $2 тысяч 872 за унцию.

Рост цен на золото связан с увеличением спроса на безопасные активы на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Эксперты полагают, что дальнейшее расширение спектра пошлин и торговых ограничений может привести к усилению волатильности на рынках. В таких условиях золото, традиционно считающееся защитным активом, продолжит расти в цене, несмотря на укрепление доллара. Золото часто используется инвесторами как инструмент защиты от инфляции и геополитической нестабильности.

Апрельские фьючерсы на золото — это юридические соглашения между двумя сторонами (покупателем и продавцом) о покупке определенного актива в будущем. Контракты рассчитываются на определенную дату в апреле, обычно через несколько месяцев.

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