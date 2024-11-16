Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Цена золота на мировом рынке за неделю упала более чем на 4%

Цена золота на мировом рынке за неделю упала более чем на 4%, что стало худшим показателем за три года. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 15 ноября, цена стабилизировалась около двухмесячных минимумов - $2568,37 за унцию.

Причинами падения золота стало укрепление доллара США и ожидания инвесторов относительно более высокой инфляции и более медленного снижения процентных ставок из-за политики избранного президента Дональда Трампа.

Председатель ФРС Джером Пауэлл уже сказал, что спешить со смягчением монетарной политики не стоит, что указывает на возможность длительного периода высоких ставок. Ожидания рынка по снижению ставки на 25 базисных пунктов в декабре сократились с 83% до 62%.

Отмечается, что кроме золота, снижение цен коснулось также серебро, платину и палладий.

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