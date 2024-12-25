Последнее обновление: 25.12.2024 15:00

Цены на нефть выросли на предпраздничных торгах

Цены на нефть выросли более чем на 1% во вторник, отыграв потери предыдущей сессии на светлых краткосрочных перспективах, связанных с перспективой незначительного сокращения поставок, поскольку торговля сократилась в преддверии рождественских праздников и Хануки. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне $73,58, что на 95 центов, или на 1,3% выше. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate установились на уровне $70,10, что на 86 центов, или на 1,2%, больше.

Аналитики ожидают, что цены на нефть будут колебаться вокруг текущих уровней в ближайшей перспективе.

Запасы сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно, в то время как запасы бензина выросли на 3,9 млн баррелей.

Поддержку ценам также оказал план Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, выпустить в следующем году специальные казначейские облигации на сумму 3 триллиона юаней ($411 млрд), поскольку Пекин усиливает фискальные стимулы для возрождения шатающейся экономики.

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