Нефть днем в пятницу дешевеет более чем на процент

Цены на нефть теряют более 1% на торгах в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне растущих опасений в отношении перспектив глобального спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 составляет $72,1 за баррель, что на $0,78 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $0,77 до $68,61 за баррель.

С начала недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 3%.