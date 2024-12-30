Последнее обновление: 30.12.2024 11:03

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник слабо растут

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,30 за баррель, что на $0,13 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,91 до $74,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,07 до $70,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,98 (1,4%), до $70,60 за баррель.

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