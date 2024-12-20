Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу утром и завершают неделю в минусе

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу и завершают неделю в минусе.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,44 за баррель, что на $0,44 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,51 до $72,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,42 до $68,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,64 (0,9%), до $69,38 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.