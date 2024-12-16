Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем

Цены на нефть эталонных марок усилили спад днем в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подешевели на $0,62 до $73,87 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на $0,77 до $70,52 за баррель.

Трейдеры фиксируют прибыль после уверенного роста обоих бенчмарков по итогам прошлой недели и выхода слабых статданных Китая, пишет The Wall Street Journal.

За минувшую неделю Brent прибавила 4,7%, WTI - 6,1%.