Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются после роста по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,27 до $74,22 за баррель. В пятницу эти контракты повысились в цене на $1,08 (1,5%), до $74,49 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,39 до $70,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии фьючерсы подорожали на $1,27 (1,8%), до $71,29 за баррель.